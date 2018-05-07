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Общество

Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя...» состоится 8 мая в «Михайловском»

8 мая в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится концерт к Дню Великой Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя...». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

По ее словам, вечер традиционно готовят силами сотрудников музея, среди которых много замечательных музыкантов и чтецов. Кроме того, на сцену, установленную перед Научно-культурным центром музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1), выйдут участники фольклорного семейного ансамбля «Поозерье» из деревни Ворсули Пушкиногорского района и Андрей и Светлана Жёлудевы — танцевальный дуэт из Себежа.

Также для гостей будут исполнены песни военных лет и послевоенные песни о войне и Победе, а также танцевальные мелодии середины прошлого века — для желающих повальсировать. Начало концерта в 20:00.

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