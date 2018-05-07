Приёмы граждан в мае проведут депутаты Псковского областного Собрания

13:19, 07 мая 2018, ПАИ

Определены даты приёма граждан депутатами Псковского областного Собрания в мае. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, председатель облсобрания Александр Котов традиционно встречается с жителями региона на нескольких площадках. 23 мая запланирован приём граждан в Собрании. 24 мая спикер выслушает посетителей региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

15 мая жители региона могут обратиться к первому заместителю председателя Собрания Виктору Антонову: с 10:00 до 13:00 он будет работать в партийной приёмной, а затем продолжит прием граждан в Собрании.

Вице-спикер Юрий Сорокин готов выслушать вопросы и предложения граждан в общественной приёмной «Единой России» 30 мая с 10:00.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов готов ответить на вопросы жителей региона 30 мая – приём пройдёт в Собрании. В этот же день приём граждан в Собрании проведёт председатель комитета по законодательству и местному самоуправления Владимир Яников. Кроме того, 23 мая с 10:00 до 13:00 парламентарий будет ждать посетителей в партийной общественной приёмной в Пскове.

Там же депутатские приёмы проведут их коллеги-однопартийцы: Анатолий Тиханов – 16 мая, Лидия Драгунова – 22 мая и Алексей Васильев – 29 мая. Кроме того, в Великих Луках приёмы граждан в приёмной «Единой России» проведут Всеволод Козловской – 8 мая, Андрей Корнев – 16 мая и Елена Даньшова – 23 мая.

Подробный график приёма граждан в Собрании и в «Единой России».

Напомним, предварительная запись на приёмы в региональном парламенте проводится по телефону 8 (8112) 299-876 с 10:00 до 13:00 по рабочим дням. При желании заранее сообщить о своём визите в региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» необходимо позвонить по телефону (8112) 66-25-12.