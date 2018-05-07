Владимир Путин вступил в должность президента России

12:43, 07 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый срок. Соответствующее объявление сделал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после того, как Владимир Путин принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

«В эти минуты, вступая в должность президента России, осознаю колоссальную ответственность перед каждым из вас. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, ее настоящего и будущего, для благополучия в каждой российской семье. Нам нужны прорывы во всех сферах жизни, рывок может обеспечить только свободное общество, которое отвергает косность. Наш ориентир - это Россия для людей. Новое качество жизни, благополучие и безопасность - вот что самое главное. Сила преобразования - это все мы, граждане России. Чем больше людей осознают свою значимость в жизни России, тем быстрее будет рывок вперед. Мы должны расширять пространство свободы для людей творчества и ученых, для всех, кто стремится к обновлению», - отметил в своем выступлении Владимир Путин.

После церемонии инаугурации состоялся торжественный салют и Владимир Путин отправился на смотр президентского полка.

Владимир Путин впервые возглавил государство в 2000 году, отработав на этом посту два срока, до 2008 года, когда президентом был избран Дмитрий Медведев. В 2012 году он вновь получил возможность выдвинуть свою кандидатуру. Путин стал первым президентом, срок полномочий которого исчисляется 6 годами.

18 марта состоялись выборы президента, по итогам которых Владимир Путин набрал 76,69% голосов. 3 апреля председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова вручила ему Удостоверение главы государства на новый, четвёртый по счёту, срок полномочий.