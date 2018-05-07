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Общество

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал 6 мая указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Произвести в мае-июне единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам России, которые постоянно проживают в РФ, Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года ФЗ «О ветеранах», - говорится в указе.

Этот документ вступает в силу со дня его подписания.

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