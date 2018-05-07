0
17:19
Гала-шоу устроили в санатории «Хилово» участницы «Миссис Псков 2018»
15:57
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» продолжается в Псковской области (ФОТО)
15:30
Схема движения автотранспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы
15:19
Праздничный салют из 574 залпов увидят псковичи 9 Мая
14:27
Бесплатную диагностику глубоких мышц спины можно получить в Центре доктора Бубновского
13:33
Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область
12:43
Владимир Путин вступил в должность президента России
Еще новости
Общество

Схема движения автотранспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы

Схема движения автотранспорта в Пскове изменится при проведении мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в период с 7 по 9 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, 7 мая с 18:00 до 24:00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта по улице Советской от улицы Некрасова до Октябрьской площади (в качестве в качестве объезда определена улица Калинина). Также перекроют Октябрьский проспект от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьскую площадь, улицу Советскую от Октябрьской площади до площади Ленина, площадь Ленина, Троицкий мост, улицу Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, улицу Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, Рижский проспект от улицы Максима Горького до площади Ленина (в качестве объезда определены улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября).

8 мая с 10:00 до 10:30 перекроют улицу Юбилейную от перекрестка с улицы Генерала Маргелова до Рижского проспекта, (в качестве объезда определены улица Народная, Рижский проспект), улицу Железнодорожную в районе монумента в Песках. Также 8 мая с 15:45 до 17:15 перекроют улицу Кузнецкую от площади Победы до улицы Калинина (в качестве объезда определены: улица Калинина, улица 128-й Стрелковой дивизии).

9 мая с 4:00 до 14:00 будет перекрыта улица Советская от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Также перекроют Октябрьский проспект от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьскую площадь, улицу Советскую от Октябрьской площади до площади Ленина, площадь Ленина, Троицкий мост, улицу Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, улицу Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, Рижский проспект от улицы Максима Горького до площади Ленина (в качестве объезда определены: улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября).

Кроме того, с 9:00 до 23:30 перекроют движения автотранспорта по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы (в качестве объезда определена улица Гражданская). Также с 16:00 до 20:00 перекроют улицы Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова (в качестве объезда определена улица Мирная).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гала-шоу устроили в санатории «Хилово» участницы «Миссис Псков 2018»
07 мая 2018
Гала-шоу устроили в санатории «Хилово» участницы «Миссис Псков 2018»
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» продолжается в Псковской области (ФОТО)
07 мая 2018
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» продолжается в Псковской области (ФОТО) 4
Схема движения автотранспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы
07 мая 2018
Схема движения автотранспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы
Праздничный салют из 574 залпов увидят псковичи 9 Мая
07 мая 2018
Праздничный салют из 574 залпов увидят псковичи 9 Мая
Бесплатную диагностику глубоких мышц спины можно получить в Центре доктора Бубновского
07 мая 2018
Бесплатную диагностику глубоких мышц спины можно получить в Центре доктора Бубновского
Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область
07 мая 2018
Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область
Владимир Путин вступил в должность президента России
07 мая 2018
Владимир Путин вступил в должность президента России 2
Михаил Ведерников принимает участие в инаугурации президента России
07 мая 2018
Михаил Ведерников принимает участие в инаугурации президента России

Идет загрузка...