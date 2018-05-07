Схема движения автотранспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы

15:30, 07 мая 2018, ПАИ

Схема движения автотранспорта в Пскове изменится при проведении мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в период с 7 по 9 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, 7 мая с 18:00 до 24:00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта по улице Советской от улицы Некрасова до Октябрьской площади (в качестве в качестве объезда определена улица Калинина). Также перекроют Октябрьский проспект от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьскую площадь, улицу Советскую от Октябрьской площади до площади Ленина, площадь Ленина, Троицкий мост, улицу Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, улицу Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, Рижский проспект от улицы Максима Горького до площади Ленина (в качестве объезда определены улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября).

8 мая с 10:00 до 10:30 перекроют улицу Юбилейную от перекрестка с улицы Генерала Маргелова до Рижского проспекта, (в качестве объезда определены улица Народная, Рижский проспект), улицу Железнодорожную в районе монумента в Песках. Также 8 мая с 15:45 до 17:15 перекроют улицу Кузнецкую от площади Победы до улицы Калинина (в качестве объезда определены: улица Калинина, улица 128-й Стрелковой дивизии).

9 мая с 4:00 до 14:00 будет перекрыта улица Советская от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Также перекроют Октябрьский проспект от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьскую площадь, улицу Советскую от Октябрьской площади до площади Ленина, площадь Ленина, Троицкий мост, улицу Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, улицу Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, Рижский проспект от улицы Максима Горького до площади Ленина (в качестве объезда определены: улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября).

Кроме того, с 9:00 до 23:30 перекроют движения автотранспорта по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы (в качестве объезда определена улица Гражданская). Также с 16:00 до 20:00 перекроют улицы Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова (в качестве объезда определена улица Мирная).