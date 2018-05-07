Ушедшего из дома престарелых великолукского пенсионера продолжает разыскивать полиция

19:38, 07 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках уголовный розыск устанавливает местонахождение пожилого мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года 62-летний Борис Мелентьев, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса. И до настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о месте пребывания пропавшего, обратиться в ОМВД России по Великим Лукам по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.