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Общество

Ушедшего из дома престарелых великолукского пенсионера продолжает разыскивать полиция

В Великих Луках уголовный розыск устанавливает местонахождение пожилого мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года 62-летний Борис Мелентьев, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса. И до настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о месте пребывания пропавшего, обратиться в ОМВД России по Великим Лукам по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.

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