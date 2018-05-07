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Общество

Презентация четвертого тома книги «Солдаты Победы» пройдет в Пскове

В Пскове состоится презентация четвертого тома книги «Солдаты Победы. Псковичи-участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной универсальной научной библиотеке, дата проведения презентации пока уточняется. Она состоится не раньше 10 мая.

Отмечается, что на встрече книгу представит Николай Никитенко, главный редактор издания, краевед, историк, автор книг об истории России.

Напомним, что «Солдаты Победы» - это продолжение историко-документальной хроники книги памяти, которая вышла в период с 1993 по 2007 год в 23 томах.

Издание «Солдаты Победы» неоднократно становилось победителем областного конкурса «Псковская книга» в главной номинации «Книга года».

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