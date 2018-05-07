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Общество

Рейды по охране водных биологических ресурсов провели сотрудники Полистовского заповедника

Сотрудники Полистовского заповедника провели два охранных рейда совместно с сотрудником отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области. Составлены два протокола об административных правонарушениях, из рек изъяты 3 рыболовных сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в заповеднике.

Рейды прошли 30 апреля и 6 мая в целях охраны водных биологических ресурсов в период весеннего нереста. Маршрут охватил озера Цевло и Полисто, реки – Цевлу, Полисть, Плавницу, Страдницу, Осьянку, и другие примыкающие водные объекты.

30 апреля на реке Цевле были задержаны две лодки, перемещающиеся с двигателем, что противоречит правилам рыболовства. На владельцев лодок составлены протоколы об административном правонарушении.

6 мая инспекторы обнаружили три сети длиной около 30 метров каждая в старицах и ответвлениях реки Полисть. Орудия незаконного рыболовства были изъяты, однако несколько рыб уже успели запутаться в сети и погибнуть.

Добавим, что совместные рейды Полистовского заповедника со смежными ведомствами продолжаются, в следующих рейдах планируют принять участие сотрудники полиции.

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