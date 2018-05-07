Более 77 млн рублей на создание «Кванториума» дополнительно получит Псковская область

13:33, 07 мая 2018, ПАИ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении средств на создание детских технопарков «Кванториум». Псковская область получит на эти цели еще более 77 млн рублей. Всего 12 субъектам РФ выделят порядка 870 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, средства будут направлены на покупку высокотехнологичного оборудования, а также на обучение педагогических работников.

Напомним, псковский «Кванториум» создается на базе Центра науки и спорта «Без предела» в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на основе частно-государственного партнерства. Соинвестор — ООО «СевЗапИнвест».

Проект высоко оценила в ходе недавнего визита в регион заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Поэтажное зонирование квантов и их направления также прошли согласования в Министерстве образования и науки РФ. «Кванториум» будет содержать гео-, нано-, аэро-, роботоквантум и квантум виртуальной реальности. Тестовый запуск последнего состоится уже в июне текущего года. Ежегодно через «Кванториум» будет проходить не менее 800 детей.

Напомним, детские технопарки «Кванториум» — это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. В них дети осваивают современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие. В 2016–2017 годах в регионах России было открыто 34 детских технопарка, к 2020 году их количество планируется довести до 85.