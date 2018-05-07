В шести муниципалитетах Псковской области повторно задержаны пьяные водители

14:57, 07 мая 2018, ПАИ

В ходе проведенных мероприятий в Пскове, Пыталово, Новосокольниках, Островском, Псковском и Великолукском районах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Пскове вечером 6 мая по улице Труда на иномарке следовал нетрезвый 30-летний горожанин. А в деревне Маршевицы Островского района 5 мая 30-летний местный житель управлял трактором, также находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В Пыталово ночью 6 мая на улице Красноармейской полицейские остановили автомобиль «Опель», за рулем которого находился 37-летний нетрезвый мужчина. Кроме того, в Новосокольниках 4 мая в ночное время по улице Шоссейной на мотоцикле ехал 33-летний гражданин, который тоже был в нетрезвом виде.

Нетрезвые водители были выявлены дорожными полицейскими также в Великолукском и Псковском районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.