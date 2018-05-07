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Общество

Набор волонтеров на 23-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках начнётся с 10 мая

С 10 мая начнётся набор волонтеров на 23-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе встречи, чтобы стать волонтером, необходимо быть старше 16 лет и быть готовым к «интересной, насыщенной эмоциями и событиями, но нередко круглосуточной и физически нелегкой работе». «Если вы готовы – заполняйте онлайн-анкету в разделе «Волонтеры» и в течение трех дней с вами свяжутся. Заявки принимаются до 1 июня, дополнительную информацию можно узнать на странице волонтеров МВВвВЛ ВКонтакте», - отметили организаторы.

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».  

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