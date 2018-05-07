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Концерты, посвящённые Дню Победы, пройдут в Пскове 7-11 мая

7-11 мая в Пскове пройдут концерты, посвящённые Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В детской музыкальной школе № 2 имени М. П. Мусоргского (улица Красноармейская, 21) 7 мая в 18:00 состоится отчётный концерт учащихся и преподавателей.

8 мая в 18:30 народное отделение Детской школы искусств (улица Олега Кошевого, 8) покажет программу «О той весне», а в 19:00 в детской музыкальной школе № 5 (улица Коммунальная, 48) пройдёт концерт учащихся и преподавателей «Подвиг ваш бессмертен».

10 мая в 15:00 в библиотеке «Диалог» (улица Посёлочная, 15) состоится концерт учащихся детской музыкальной школы № 4 «Дорогами Великой Победы».

11 мая в 14:00 псковичей приглашают в Дом офицеров на концертную программу «Мы - дети Великой Победы».

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