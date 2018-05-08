Собачья работа № 8: Забытые герои фронта

14:05, 08 мая 2018, ПАИ

Они не получали орденов и званий. Они тысячами гибли на полях сражений, обвешанные взрывчаткой бросались под фашистские танки, обезвреживали минные поля, вытаскивали из-под обстрела раненых бойцов. Они были самыми обычными собаками, порой, дворовыми, но преданными человеку до последних дней своей короткой жизни. Сегодня почему-то не принято говорить об этой неизвестной «собачьей» войне, о тех, кто делил окоп и паёк с советскими воинами. В преддверии Дня Победы Псковское агентство информации подготовило публикацию о подвигах служебных собак и их буднях во времена Великой Отечественной войны. Новый выпуск «Собачьей работы» - о четвероногих, воевавших в Псковской области.

Самоотверженные бойцы

В 1941 году в СССР была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанного населения в возрасте от 18 до 45 лет. Мало кто знает, что тогда же людям предписывалось сдать в распоряжение армии своих питомцев, годных для прохождения курсов служебного собаководства. На воинскую службу принимались немецкие, кавказские, среднеазиатские, южнорусские овчарки, лайки всех разновидностей, гончие, метисы этих пород и беспородные собаки, обладающие необходимыми для службы качествами. Домашних Мухтаров и Шариков забирали у хозяев, чтобы сделать из них санитаров, связистов, истребителей танков, миноискателей.

Некоторые даже становились диверсионными собаками, которые использовались в партизанских отрядах для подрыва железнодорожных составов. Первой собакой-диверсантом стала Дина. Принимая участие в «рельсовой войне» в Белоруссии, осенью 1943 года она успешно выполнила боевую задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся немецким воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку капсюля-воспламенителя, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Дина была уже рядом с минерами, когда прогремел взрыв, взорвавший эшелон. В конце войны Дина еще дважды отличалась при разминировании города Полоцка, где в одном из случаев нашла в кроватном матрасе в немецком госпитале мину. После войны Дину прикомандировали к музею боевой славы, где она и дожила до глубокой старости.

Всего в годы Великой Отечественной войны на различных фронтах служили свыше 60 тысяч четвероногих бойцов. Их служба широко не афишировались, хотя подвиги лохматых впечатляют. Собаки-истребители танков подорвали более 300 фашистских боемашин, собаки-миноискатели обследовали более 15 тысяч километров дорог и территорий, разминировали 303 города, в том числе Харьков, Киев, Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, Будапешт, Вену, Берлин, Прагу, обнаружили свыше 4 миллионов различных взрывных устройств. Собаки-связисты для установления связи проложили 8 тысяч километров телефонного провода, на их счету более 200 тысяч доставленных донесений.

Однако, все это хоть и внушительные, но цифры, а ведь за каждой из них почти всегда кроется трагедия. Порой даже тяжело раненая собака доползала до места назначения и выполняла свою боевую задачу. Здесь стоит упомянуть связную собаку Альму - немецкий снайпер первым выстрелом прострелил ей оба уха, вторым – раздробил челюсть, и все же она донесла пакет. Знаменитая собака Норка за 1942-1943 годы доставила 2398 боевых донесений, а другой легендарный пес Рекс - 1649. Он был несколько раз ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего поста.

Широко применялись противотанковые собаки, и, наверное, они были одними из самых самоотверженных. Во время обучения собаку не кормили несколько дней и приучали, что еду можно найти под танком. Затем надрессированный пёс с укреплённым на нём зарядом взрывчатого вещества забирался под танк, срабатывал датчик цели и заряд взрывался непосредственно под днищем. Собака, естественно, погибала. Хвостатые были существенной проблемой для немцев, о чем свидетельствует донесение командующего 30-й армией генерал-лейтенанта Дмитрия Лелюшенко от 14 марта 1942 года: «В период разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного батальона. Противник боится противотанковых собак и специально за ними охотится».

Никто и не знал, что собаки воюют

Очень важной была работа собак-миноискателей, обладающих более чутким обонянием, чем человек. Псы принимали участие в разминировании зданий на территории всей России, в том числе и в Псковской области. В сети есть сведения о том, что разминированием Невеля занимался кинолог Центральной военно-технической школы служебного собаководства города Москвы Александр Кашин, который готовил собак-подрывников, собак-миноискателей и собак-санитаров. В 1943 году вместе с другими бойцами и группой подготовленных собак он выехал на фронт, воевать пришлось в Псковской области и Прибалтике.

Однажды с собаками минно-розыскной службы Александр Кашин оказался в Невеле. После отхода немцев в здании, где размещался немецкий госпиталь, периодически раздавались взрывы мин, все усилия саперов не давали результатов. Тогда пришли на помощь четвероногие. «Пустили собаку, был такой лайчонок (дворняжка) – Задор. Он сразу сел в стороне от крыльца, где и были обнаружены три мины. Затем в здании остановился и сел у одной из коек, в матраце которой была зашита мина. Задором были найдены мины и в стульях и в креслах. Таких случаев было много», - вспоминает Александр Кашин.

Неоценим труд санитарных собак, которые находили тяжело раненных воинов в лесах, болотах, оврагах и приводили за ними медиков, неся на своих спинах тюки с перевязочным материалом. На тюменском сайте «Сегодня» опубликованы воспоминания ефрейтора 67-й гвардейской Витебской Краснознаменной стрелковой дивизии Степана Угрюмова, которого собака-санитар нашла на поле боя под Новосокольниками. В январе 1944 его дивизия принимала участие в тяжелых боях на подступах к железнодорожному узлу Новосокольники, тогда Степан Угрюмов получил осколочные ранения ног. С поля боя его эвакуировала санитарная бригада на собачьей упряжке. «За несколько часов лежания на снегу потерял много крови, ослаб. Стал терять сознание. Очнулся от того, что что-то теплое тычется в лицо. Каково было удивление – собака-санитар! Ранее и не знал, что собаки тоже воюют», - рассказывал боец.

Подвиг батальона собак-миноискателей

Материал о собаках, принимавших участие в разминировании Пушкинского заповедника и Острова, вошел в книгу Владимира Швабского «Мифы и правда о военном собаководстве». Работая над материалами издания, автор несколько раз побывал в Пушкинском заповеднике, где разминированием территории занимался 62-й отдельный батальон собак-миноискателей. Сотрудник Военно-исторического музея Псковской области в Острове Анна Губаревич предоставила писателю целую папку с документами переписки и фотографиями офицеров батальона. В одном из писем по просьбе работников музея командир сапёрной роты батальона Василий Старчеус пишет о своём участии при освобождении от вражеских войск Острова: «Я лично действовал с личным составом 3-го взвода в первом эшелоне, в результате были сняты сотни мин и обезврежено десятки фугасов». По его словам, боевые задачи всегда выполнялись своевременно, имелись потери личного состава.

В выписке из его наградного листа к ордену «Красная звезда» говорится: «Лейтенант Старчеус В. Т. умело и мужественно командует ротой, в результате чего достиг образцового выполнения боевых заданий командования в сроки, установленные Военным Советом Фронта. Формируя роту из бойцов, совершенно не знающих новой специальности, и собак, не подготовленных по службе миноискания, руководя боевой подготовкой обучения бойцов дрессировке и применения собак миноискателей, подготовил собак для розыска мин противника – в сроки, установленные Генеральным штабом Красной Армии. Выполняя боевые задания по контрольной проверке дорог и населенных пунктов, ранее разведанных сапёрами, рота проверила войсковых дрог 836 км, населенных пунктов 94 и территории освобожденной от противника 57 785 га, при этом найдено 10 крупных фугасов, 3 600 мин и около 4 000 артснарядов, также обнаружен заминированный мост».

В статье сотрудника Островского районного краеведческого музея Т. Андреевой от 18 мая 1976 года «Боевой путь» также есть упоминание о том, что после освобождения Острова 21 июня 1944 года контрольную проверку города и района проводили сапёры 62-го отдельного инженерного батальона под командованием инженер-майора Е. Пересаденко. Из воспоминаний командира взвода второй роты батальона Д. Байчарова: «Приводит меня командир роты В. Старчеус в один особняк в Острове, небольшой одноэтажный дом и дает задание: разминировать дом и территорию вокруг него».

Саперам предстояло разминировать огород, заросли малинника, кустарник. Местные жители рассказали, что в этом доме жил какой-то немецкий офицер. Ночью на него напали партизаны, после чего немцы заминировали подходы к дому. На момент прибытия 62-го батальона саперы передовых частей уже провели частичное разминирование, но этого оказалось недостаточно, потребовалась помощь четвероногих бойцов. Разыскав мину по запаху, собака обычно садилась на землю в ожидании кусочка мяса, после чего саперы начинали проверку грунта. Так произошло и в тот раз, однако, к недоумению хозяина, щуп мину не обнаружил. Вскоре стало ясно, что мины заложены в землю на значительную глубину и без определенной системы некоторые из них извлечь безопасно для жизни сапера невозможно. В итоге было решено обезвредить участок методом детонации.

После выполнения задания саперы батальона собаководов-миноискателей пошли дальше, на запад. Впереди было Михайловское, Пушкинские Горы, города и села Прибалтики. В научной статье о разминировании Пушкинского заповедника упоминается, что в музейных фондах до сих пор хранится деревянная дощечка с предупреждающей надписью: «Могила А. С. Пушкина заминирована. Входить нельзя. Ст. лейтенант Старчеус». Дощечку повесили сапёры 62-го батальона собак-миноискателей во избежание несчастных случаев. Именно они проделали большую работу по разминированию заповедных мест. Упоминается участие 90 специально обученных псов и сотни сапёров, многие из них погибли.

Об отдавших свои жизни собаках-миноискателях данных нет. Найден лишь документ с боевым расчетом 62-го отдельного батальона собак-миноискателей. За одним из бойцов был закреплен беспородный пес Веселый. Во 2-й роте числились дворняжки Бобоик, Нина, Дуплет, Домовой, немецкая овчарка Ара, гончая Тумра, собаки неизвестных пород Юрный и Шарик. Также сохранились обрывки документов о служебных собаках Джеме, Вальке и Ратмане. Некоторым из них поставлены оценки: «отлично», «хорошо», «посред». Перечислены имена их вожатых – Андрей Чулахов, Василий Андронников, Михаил Макаров, Дмитрий Швецов, Василий Челанко, Михаил Нелюбин, Николай Акимов и др.

Не покормил собаку – выговор

Огромный интерес представляют хранящиеся в архиве Военно-исторического музея Псковской области в Острове штабные документы 210-го отдельного батальона связи 170-й стрелковой дивизии. Они были найдены в металлическом ящике на территории Себежского укрепрайона и переданы музею поисковым объединением «След Пантеры». В ящике, в том числе, обнаружились документы, касающиеся военного собаководства, содержания служебных собак. Они включают в себя не только программу занятий взвода собаководов, но и постановку собак на довольствие, регулярный ветеринарный осмотр и даже, например, факт оперирования грыжи у военно-служебной собаки по кличке Залька. Как видно из документов, у каждой служебной собаки, в соответствии с наставлением, имелось личное дело и индивидуальная санитарная карта.

Правила содержания собак предусматривали специальное питание. Однажды был объявлен выговор старшему повару за нарушение правил кормления военно-служебных псов: «26 апреля по вине старшего повара … не был приготовлен завтрак для служебных собак связи, хотя продукты для этой цели были получены и инструктор – повар Кириллов - дал соответствующее указание, для чего 18 военно-служебных собак связи кормлены с красноармейской кухни».

В книге Владимира Швабского приводится часть документов, сохранившихся в ящике. К примеру, командир дивизии приказывал командиру 210 ОБС военно-служебных собак связи 391 СП и прибывших в 210 ОБС из 717 СП-5 военно-служебных собак «содержать до особого распоряжения при роте связи 391 СП в помещении специально для этой цели подготовленном…» Занятие взвода собаководов надлежало проводить по расписанию, командиру 210 ОБС - разработать программу подготовки, представить в штаб часы и темы понедельно. «Командиру 210 ОБС - передать, а командиру 391 СП - принять собаководов и 8 собак к исходу 14.4.41 г», - писал начальник штаба 170 СД майор М. Варванин.

Из тех же документов следует, что бойцов направляли на курсы командиров взводов военных собак, им выдавали командировочные, проездные документы, а также кормовые деньги на 8 суток.

Со временем животные подлежали «уничтожению» по тем или иным причинам. В частности, в 170-й стрелковой дивизии выбраковку военно-служебных собак утверждал командир генерал-майор Т. Силкин. Сохранились документы «О выбраковке военно-служебной собаки под кличками «Ратман», «Груз» и «Сальма».

На страже «Линии Сталина»

Сегодня на территории Псковской области по-прежнему есть служебные собаки - четвероногие пограничники, таможенники, спасатели, поводыри. На месте Островского укрепрайона также служат собаки – сторожевые восточно-европейские овчарки Лайма и Берта охраняют военно-исторический комплекс «Линия Сталина» в деревне Холматка. Кто знает, может именно их предки разминировали эту местность после войны.



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Применение собак на «Линии Сталина» вполне оправданно – территория большая, вокруг лес, в котором обитают кабаны, волки и другая живность. «Лось как-то прямо сюда приходил, косули, еноты, лисы. С собаками спокойнее», - поясняют сотрудники охранной фирмы, которой принадлежат овчарки.

Нарушители охранной зоны Лайме и Берте пока не попадались, но они всегда начеку. С наступлением темноты сторожевые псы занимают свои посты на подходах к музею, а днём отсыпаются в вольерах или выходят на прогулку с сотрудниками ЧОПа. К слову, собаки живут по соседству с пятью кошками, которые также выполняют на «Линии Сталина» важную функцию – ловят мышей. Как когда-то фронтовые собаки напоминали бойцам о простых семейных радостях, так и теперь Лайма и Берт радуют сотрудников и посетителей музея.

В память о четвероногих героях

Собаки сражались за Родину вместе с людьми, трудились на войне и гибли вместо человека, не получая взамен практически ничего. Единственный пёс, который был удостоен боевой награды – Джульбарс, он принимал участие в боях и разминировании местности на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. 21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания собака была награждена медалью «За боевые заслуги».

Джульбарс вместе другими выжившими служебными псами принял участие в Параде Победы 24 июля 1945 года. Тогда четвероногие бойцы шли по Красной площади вместе со своими проводниками вслед за полком Военно-морского флота и колоннами боевой техники. Однако, Джульбарс в конце войны был ранен и не мог самостоятельно участвовать в Параде Победы. Боевого пса пронёс на руках командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер. Ему было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь главнокомандующему, так как он нес на кителе раненого товарища.

По некоторым данным, после того исторического парада собаки прошли по Красной площади всего один раз – в 2005-м году. Также в Сети есть информация о том, что четвероногие принимали участие в парадах 9 мая в Тюмени, во Владивостоке, в Якутске (в 2017 году).

В последние годы в России стали появляться памятники собакам в благодарность за их подвиг. Так, в 2011 году в Волгограде на площади Чекистов был открыт памятник собакам-подрывникам, оборонявшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны.

В Черкасской области Украины есть уникальный памятник героям-пограничникам и служебным собакам. Он служит напоминанием о единственной за всю историю мировых войн и конфликтов битве людей и собак, которая произошла в 1941 году. Тогда смертью храбрых полегли 500 советских пограничников и 150 служебных собак.

В 2013 году на Поклонной горе в Москве открыли памятник фронтовой собаке. Автором идеи выступил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Саму скульптуру создал Андрей Коробцов, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а моделью памятника стала немецкая овчарка Альф.

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В Пскове собаки не выходят на парад, им не ставят памятников. Однако, в конце апреля на окнах одного из магазинов на Октябрьском проспекте появились фотографии времён Великой Отечественной войны с подписью «Забытые герои». На снимках - служебные собаки, они сопровождаются стихотворениями, напоминающими псковичам о том, что четвероногие герои войны незаслуженно остаются в тени. Они стойко переносили все тяготы военной жизни вместе с людьми, историй об их доблести и подвигах - тысячи, и каждая из них заслуживает памяти и уважения.