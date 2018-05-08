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Общество

Собачья работа № 8: Забытые герои фронта

Они не получали орденов и званий. Они тысячами гибли на полях сражений, обвешанные  взрывчаткой бросались под фашистские танки, обезвреживали минные поля, вытаскивали из-под обстрела раненых бойцов. Они были самыми обычными собаками, порой, дворовыми, но преданными человеку до последних дней своей короткой жизни. Сегодня почему-то не принято говорить об этой неизвестной «собачьей» войне, о тех, кто делил окоп и паёк с советскими воинами. В преддверии Дня Победы Псковское агентство информации подготовило публикацию о подвигах служебных собак и их буднях во времена Великой Отечественной войны. Новый выпуск «Собачьей работы» - о четвероногих, воевавших в Псковской области.

Самоотверженные бойцы

В 1941 году в СССР была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанного населения в возрасте от 18 до 45 лет. Мало кто знает, что тогда же людям предписывалось сдать в распоряжение армии своих питомцев, годных для прохождения курсов служебного собаководства. На воинскую службу принимались немецкие, кавказские, среднеазиатские, южнорусские овчарки, лайки всех разновидностей, гончие, метисы этих пород и беспородные собаки, обладающие необходимыми для службы качествами. Домашних Мухтаров и Шариков забирали у хозяев, чтобы сделать из них санитаров, связистов, истребителей танков, миноискателей.

Некоторые даже становились диверсионными собаками, которые использовались в партизанских отрядах для подрыва железнодорожных составов. Первой собакой-диверсантом стала Дина. Принимая участие в «рельсовой войне» в Белоруссии, осенью 1943 года она успешно выполнила боевую задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся немецким воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку капсюля-воспламенителя, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Дина была уже рядом с минерами, когда прогремел взрыв, взорвавший эшелон.  В конце войны Дина еще дважды отличалась при разминировании города Полоцка, где в одном из случаев нашла в кроватном матрасе в немецком госпитале мину. После войны Дину прикомандировали к музею боевой славы, где она и дожила до глубокой старости.  

Справа овчарка Дина с А. Филатовым. Фото с сайта bestlj.ru

Всего в годы Великой Отечественной войны на различных фронтах служили свыше 60 тысяч четвероногих бойцов. Их служба широко не афишировались, хотя подвиги лохматых впечатляют. Собаки-истребители танков подорвали более 300 фашистских боемашин, собаки-миноискатели обследовали более 15 тысяч километров дорог и территорий, разминировали 303 города, в том числе Харьков, Киев, Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, Будапешт, Вену, Берлин, Прагу, обнаружили свыше 4 миллионов различных взрывных устройств. Собаки-связисты для установления связи проложили 8 тысяч километров телефонного провода, на их счету более 200 тысяч доставленных донесений.   

Однако, все это хоть и внушительные, но цифры, а ведь за каждой из них почти всегда кроется трагедия. Порой даже тяжело раненая собака доползала до места назначения и выполняла свою боевую задачу. Здесь стоит упомянуть связную собаку Альму - немецкий снайпер первым выстрелом прострелил ей оба уха, вторым – раздробил челюсть, и все же она донесла пакет. Знаменитая собака Норка за 1942-1943 годы доставила 2398 боевых донесений, а другой легендарный пес Рекс - 1649. Он был несколько раз ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего поста.

Собака службы связи. Фото с сайта sobstvennik.org

Широко применялись противотанковые собаки, и, наверное, они были одними из самых самоотверженных. Во время обучения собаку не кормили несколько дней и приучали, что еду можно найти под танком. Затем надрессированный пёс с укреплённым на нём зарядом взрывчатого вещества забирался под танк, срабатывал датчик цели и заряд взрывался непосредственно под днищем. Собака, естественно, погибала. Хвостатые были существенной проблемой для немцев, о чем свидетельствует донесение командующего 30-й армией генерал-лейтенанта Дмитрия Лелюшенко от 14 марта 1942 года: «В период разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного батальона. Противник боится противотанковых собак и специально за ними охотится».

Собака - истребитель танков. Фото с сайта 900igr.net

Никто и не знал, что собаки воюют

Очень важной была работа собак-миноискателей, обладающих более чутким обонянием, чем человек. Псы принимали участие в разминировании зданий на территории всей России, в том числе и в Псковской области. В сети есть сведения о том, что разминированием Невеля занимался кинолог Центральной военно-технической школы служебного собаководства города Москвы Александр Кашин, который готовил собак-подрывников, собак-миноискателей и собак-санитаров. В 1943 году вместе с другими бойцами и группой подготовленных собак он выехал на фронт, воевать  пришлось в Псковской области и Прибалтике.

Собака-миноискатель Дик. Фото с сайта zt116.ru

Однажды с собаками минно-розыскной службы Александр Кашин оказался в Невеле. После отхода немцев в здании, где размещался немецкий госпиталь, периодически раздавались взрывы мин, все усилия саперов не давали результатов. Тогда пришли на помощь четвероногие. «Пустили собаку, был такой лайчонок (дворняжка) – Задор. Он сразу сел в стороне от крыльца, где и были обнаружены три мины. Затем в здании остановился и сел у одной из коек, в матраце которой была зашита мина. Задором были найдены мины и в стульях и в креслах. Таких случаев было много», - вспоминает Александр Кашин.

Неоценим труд санитарных собак, которые находили тяжело раненных воинов в лесах, болотах, оврагах и приводили за ними медиков, неся на своих спинах тюки с перевязочным материалом. На тюменском сайте «Сегодня» опубликованы воспоминания ефрейтора 67-й гвардейской Витебской Краснознаменной стрелковой дивизии Степана Угрюмова, которого собака-санитар нашла на поле боя под Новосокольниками. В январе 1944 его дивизия принимала участие в тяжелых боях на подступах к железнодорожному узлу Новосокольники, тогда Степан Угрюмов получил осколочные ранения ног. С поля боя его эвакуировала санитарная бригада на собачьей упряжке. «За несколько часов лежания на снегу потерял много крови, ослаб. Стал терять сознание. Очнулся от того, что что-то теплое тычется в лицо. Каково было удивление – собака-санитар! Ранее и не знал, что собаки тоже воюют», - рассказывал боец.

Санитарная упряжка. Фото с сайта asn24.ru

Подвиг батальона собак-миноискателей

Материал о собаках, принимавших участие в разминировании Пушкинского заповедника и Острова, вошел в книгу Владимира Швабского «Мифы и правда о военном собаководстве». Работая над материалами издания, автор несколько раз побывал в Пушкинском заповеднике, где разминированием территории занимался 62-й отдельный батальон собак-миноискателей. Сотрудник Военно-исторического музея Псковской области в Острове Анна Губаревич предоставила писателю целую папку с документами переписки и фотографиями офицеров батальона. В одном из писем по просьбе работников музея командир сапёрной роты батальона Василий Старчеус пишет о своём участии при освобождении от вражеских войск Острова: «Я лично действовал с личным составом 3-го взвода в первом эшелоне, в результате были сняты сотни мин и обезврежено десятки фугасов». По его словам, боевые задачи всегда выполнялись своевременно, имелись потери личного состава.  

В выписке из его наградного листа к ордену «Красная звезда» говорится: «Лейтенант Старчеус В. Т. умело и мужественно командует ротой, в результате чего достиг образцового выполнения боевых заданий командования в сроки, установленные Военным Советом Фронта. Формируя роту из бойцов, совершенно не знающих новой специальности, и собак, не подготовленных по службе миноискания, руководя боевой подготовкой обучения бойцов дрессировке и применения собак миноискателей, подготовил собак для розыска мин противника – в сроки, установленные Генеральным штабом Красной Армии. Выполняя боевые задания по контрольной проверке дорог и населенных пунктов, ранее разведанных сапёрами, рота проверила войсковых дрог 836 км, населенных пунктов 94 и территории освобожденной от противника 57 785 га, при этом найдено 10 крупных фугасов, 3 600 мин и около 4 000 артснарядов, также обнаружен заминированный мост».

Лейтенант Василий Старчеус

В статье сотрудника Островского районного краеведческого музея Т. Андреевой от 18 мая 1976 года «Боевой путь» также есть упоминание о том, что после освобождения Острова 21 июня 1944 года контрольную проверку города и района проводили сапёры 62-го отдельного инженерного батальона под командованием инженер-майора Е. Пересаденко. Из воспоминаний командира взвода второй роты батальона Д. Байчарова: «Приводит меня командир роты В. Старчеус в один особняк в Острове, небольшой одноэтажный дом и дает задание: разминировать дом и территорию вокруг него».

Лейтенант Байчаров

Саперам предстояло разминировать огород, заросли малинника, кустарник. Местные жители рассказали, что в этом доме жил какой-то немецкий офицер. Ночью на него напали партизаны, после чего немцы заминировали подходы к дому. На момент прибытия 62-го батальона саперы передовых частей уже провели частичное разминирование, но этого оказалось недостаточно, потребовалась помощь четвероногих бойцов. Разыскав мину по запаху, собака обычно садилась на землю в ожидании кусочка мяса, после чего саперы начинали проверку грунта. Так произошло и в тот раз, однако, к недоумению хозяина, щуп мину не обнаружил. Вскоре стало ясно, что мины заложены в землю на значительную глубину и без определенной системы некоторые из них извлечь безопасно для жизни сапера невозможно. В итоге было решено обезвредить участок методом детонации.  

21.04.1945. Слева направо: Д. Байчаров, А. Сипов, М. Белоус

После выполнения задания саперы батальона собаководов-миноискателей пошли дальше, на запад. Впереди было Михайловское, Пушкинские Горы, города и села Прибалтики. В научной статье о разминировании Пушкинского заповедника упоминается, что в музейных фондах до сих пор хранится деревянная дощечка с предупреждающей надписью: «Могила А. С. Пушкина заминирована. Входить нельзя. Ст. лейтенант Старчеус». Дощечку повесили сапёры 62-го батальона собак-миноискателей во избежание несчастных случаев. Именно они проделали большую работу по разминированию заповедных мест. Упоминается участие 90 специально обученных псов и сотни сапёров, многие из них погибли. 

Фото с сайта pkse.pskgu.ru

Об отдавших свои жизни собаках-миноискателях данных нет. Найден лишь документ с боевым расчетом 62-го отдельного батальона собак-миноискателей. За одним из бойцов был закреплен беспородный пес Веселый. Во 2-й роте числились дворняжки Бобоик, Нина, Дуплет, Домовой, немецкая овчарка Ара, гончая Тумра, собаки неизвестных пород Юрный и Шарик. Также сохранились обрывки документов о служебных собаках Джеме, Вальке и Ратмане. Некоторым из них поставлены оценки: «отлично», «хорошо», «посред». Перечислены имена их вожатых – Андрей Чулахов, Василий Андронников, Михаил Макаров, Дмитрий Швецов, Василий Челанко, Михаил Нелюбин, Николай Акимов и др.

Не покормил собаку – выговор

Огромный интерес представляют хранящиеся в архиве Военно-исторического музея Псковской области в Острове штабные документы 210-го отдельного батальона связи 170-й стрелковой дивизии. Они были найдены в металлическом ящике на территории Себежского укрепрайона и переданы музею поисковым объединением «След Пантеры». В ящике, в том числе, обнаружились документы, касающиеся военного собаководства, содержания служебных собак. Они включают в себя не только программу занятий взвода собаководов, но и постановку собак на довольствие, регулярный ветеринарный осмотр и даже, например, факт оперирования грыжи у военно-служебной собаки по кличке Залька. Как видно из документов, у каждой служебной собаки, в соответствии с наставлением, имелось личное дело и индивидуальная санитарная карта. 

Правила содержания собак предусматривали специальное питание. Однажды был объявлен выговор старшему повару за нарушение правил кормления военно-служебных псов: «26 апреля по вине старшего повара … не был приготовлен завтрак для служебных собак связи, хотя продукты для этой цели были получены и инструктор – повар Кириллов - дал соответствующее указание, для чего 18 военно-служебных собак связи кормлены с красноармейской кухни».

В книге Владимира Швабского приводится часть документов, сохранившихся в ящике. К примеру, командир дивизии приказывал командиру 210 ОБС военно-служебных собак связи 391 СП и прибывших в 210 ОБС из 717 СП-5 военно-служебных собак «содержать до особого распоряжения при роте связи 391 СП в помещении специально для этой цели подготовленном…» Занятие взвода собаководов надлежало проводить по расписанию, командиру 210 ОБС - разработать программу подготовки, представить в штаб часы и темы понедельно. «Командиру 210 ОБС - передать, а командиру 391 СП - принять собаководов и 8 собак к исходу 14.4.41 г», - писал начальник штаба 170 СД майор М. Варванин.

Из тех же документов следует, что бойцов направляли на курсы командиров взводов военных собак, им выдавали командировочные, проездные документы, а также кормовые деньги на 8 суток.

Со временем животные подлежали «уничтожению» по тем или иным причинам. В частности, в 170-й стрелковой дивизии выбраковку военно-служебных собак утверждал командир генерал-майор Т. Силкин. Сохранились документы «О выбраковке военно-служебной собаки под кличками «Ратман», «Груз» и «Сальма».

На страже «Линии Сталина»

Сегодня на территории Псковской области по-прежнему есть служебные собаки - четвероногие пограничники, таможенники, спасатели, поводыри. На месте Островского укрепрайона также служат собаки – сторожевые восточно-европейские овчарки Лайма и Берта охраняют военно-исторический комплекс «Линия Сталина» в деревне Холматка. Кто знает, может именно их предки разминировали эту местность после войны.   

  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ
  • Сторожевые собаки на "Линии Сталина"
    Фото: ПАИ

Применение собак на «Линии Сталина» вполне оправданно – территория большая, вокруг лес, в котором обитают кабаны, волки и другая живность. «Лось как-то прямо сюда приходил, косули, еноты, лисы. С собаками спокойнее», - поясняют сотрудники охранной фирмы, которой принадлежат овчарки.  

Нарушители охранной зоны Лайме и Берте пока не попадались, но они всегда начеку. С наступлением темноты сторожевые псы занимают свои посты на подходах к музею, а днём отсыпаются в вольерах или выходят на прогулку с сотрудниками ЧОПа. К слову, собаки живут по соседству с пятью кошками, которые также выполняют на «Линии Сталина» важную функцию – ловят мышей. Как когда-то фронтовые собаки напоминали бойцам о простых семейных радостях, так и теперь Лайма и Берт радуют сотрудников и посетителей музея. 

В память о четвероногих героях

Собаки сражались за Родину вместе с людьми, трудились на войне и гибли вместо человека, не получая взамен практически ничего. Единственный пёс, который был удостоен боевой награды – Джульбарс, он принимал участие в боях и разминировании местности на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. 21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания собака была награждена медалью «За боевые заслуги».  

Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Е. П. Эндрексон, сержант В. П. Поршаков, Т. Д. Деренко и овчарка Джульбарс. Южный фронт. Фото с сайта polzam.ru

Джульбарс вместе другими выжившими служебными псами принял участие в Параде Победы 24 июля 1945 года. Тогда четвероногие бойцы шли по Красной площади вместе со своими проводниками вслед за полком Военно-морского флота и колоннами боевой техники. Однако, Джульбарс в конце войны был ранен и не мог самостоятельно участвовать в Параде Победы. Боевого пса пронёс на руках командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер. Ему было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь главнокомандующему, так как он нес на кителе раненого товарища.

Парад Победы, 1945 год. Фото с сайта one4u.ru

По некоторым данным, после того исторического парада собаки прошли по Красной площади всего один раз – в 2005-м году. Также в Сети есть информация о том, что четвероногие принимали участие в парадах 9 мая в Тюмени, во Владивостоке, в Якутске (в 2017 году).

Собаки на Параде Победы в Якутске, 2016 год. Фото с сайта aeslib.ru

В последние годы в России стали появляться памятники собакам в благодарность за их подвиг. Так, в 2011 году в Волгограде на площади Чекистов был открыт памятник собакам-подрывникам, оборонявшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны.

Памятник собакам-подрывникам в Волгограде. Фото с сайта rutraveller.ru

В Черкасской области Украины есть уникальный памятник героям-пограничникам и служебным собакам. Он служит напоминанием о единственной за всю историю мировых войн и конфликтов битве людей и собак, которая произошла в 1941 году. Тогда смертью храбрых полегли 500 советских пограничников и 150 служебных собак.

Памятник героям-пограничникам и служебным собакам. Фото с сайта picterra.ru

В 2013 году на Поклонной горе в Москве открыли памятник фронтовой собаке. Автором идеи выступил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Саму скульптуру создал Андрей Коробцов, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а моделью памятника стала немецкая овчарка Альф.

Памятник фронтовой собаке в Москве. Фото с сайта lj-top.ru

***

В Пскове собаки не выходят на парад, им не ставят памятников. Однако, в конце апреля на окнах одного из магазинов на Октябрьском проспекте появились фотографии времён Великой Отечественной войны с подписью «Забытые герои». На снимках - служебные собаки, они сопровождаются стихотворениями, напоминающими псковичам о том, что четвероногие герои войны незаслуженно остаются в тени. Они стойко переносили все тяготы военной жизни вместе с людьми, историй об их доблести и подвигах - тысячи, и каждая из них заслуживает памяти и уважения.

  • Окна магазина по Октябрьскому проспекту, 21 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Окна магазина по Октябрьскому проспекту, 21 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Окна магазина по Октябрьскому проспекту, 21 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Окна магазина по Октябрьскому проспекту, 21 в Пскове
    Фото: ПАИ

Ульяна Ловыгина
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