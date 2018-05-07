Продукты, одежду и обувь пытался похитить пскович из магазина на Рижском проспекте

14:48, 07 мая 2018, ПАИ

В Пскове стражи порядка задержали мужчину, который похитил из магазина продукты питания, одежду и обувь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении преступления 34-летнего местного жителя.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.