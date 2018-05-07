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Общество

Начальник УМВД по Псковской области поздравил ветерана с наступающим Днем Победы

В минувшие выходные начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел полковника милиции в отставке Евгения Ильина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Юрий Инстранкин от всего коллектива псковской полиции поздравил ветерана и его супругу Марию Ильину с наступающим праздником и пожелал им крепкого здоровья и бодрости. Он отметил, что Евгений Ильин до сих пор является активным участником ветеранского движения органов внутренних дел и передает свой опыт молодому поколению полицейских.

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