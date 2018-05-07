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Общество

Около 40 человек приняли участие в ралли внедорожников «Кудяевские озера»

Около 40 человек приняли участие в ралли внедорожников «Кудяевские озера», которое состоялось у деревни Кудяево Новоржевского района 5 мая, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации организатор гонки Николай Соколов.

По его словам, соревнования прошли хорошо и без нареканий. Он также отметил, что маршрут был длинной 3 километра, трёхкольцевой и проходил по болотам.

Николай Соколов также сообщил, что ралли прошло в 4 классах по уровню сложности, в каждом из которых определились по 3 призёра.

Так, в «Стандартном» классе первое место заняли Николай Соколов и Мария Исакова (Вески, Новоржевский район),  второе  - Владимир Васильев и Виталий Дмитриев (Локня — Великие Луки), третье - Игорь и Денис Матвеевы (Псков).

В «Подготовленном» классе лучшими были Эвер Каттус и Николай Соколов (Эстония - Россия), второй результат показали Александр Сергеев и Александр Леонтьев (Пушкинские Горы) и третий - Николай и Андрей Бондаревы (Пушкинские Горы).

В классе «Спорт» первыми оказались Борис Борисов и Андрей Архипов (Новосокольники — Великие-Луки), следом за ними расположились — Валерий Святцов и Владимир Терентьев (Псков), а третьими стали Олег Федоров, Дмитрий Сударев и Сергей Яковлев (Гдов).

А в классе «Экстрим» лучшими стали Андрей и Сергей Зверевы, второй результат показали Эуген Куусик и Янек Сауа (Эстония), а третье место заняли Борис Ковалев и Сергей Розан.

Добавим, что гонщики, занявшие первое место, получили приз в 10 тысяч рублей, за второе место – 7-8 тысяч рублей, а за третье – 5-6 тысяч рублей. Также победителям вручили кубки и грамоты.  

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