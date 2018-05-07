За прошедшие двое суток в Псковской области в ДТП пострадали 10 человек

15:42, 07 мая 2018, ПАИ

За прошедшие двое суток, 5 и 6 мая, на территории Псковской области зарегистрированы 6 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.

В частности, 5 мая в Пскове в 10:00 у дома 54 по улице Коммунальной 38-летний водитель ГАЗ-28180 совершил наезд на 30-летнего велосипедиста, который в нарушении Правил дорожного движения РФ осуществлял движение по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешиваясь с велосипеда. В результате ДТП велосипедист получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В тот же день в Великолукском районе в 20:30 на 475-м километре трассы Москва - Балтия 26-летний водитель ВАЗ-21140, при обгоне совершил столкновение с движущимся в попутном направлении впереди обгоняемым и совершающим поворот налево «Фольксвагеном Поло», которым управляла 34-летняя женщина. В результате ДТП водитель ВАЗа получил незначительные травмы, не госпитализирован, водитель «Фольксвагена Поло» с полученными травмами госпитализирована в больницу Великих Лук. Также пострадали два пассажира ВАЗа: 25-летняя девушка получила незначительные травмы, не госпитализирована, а 6-летняя девочка получила незначительные травмы, не госпитализирована.

6 мая в Пскове в 0:50 на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Олега Кошевого 26-летняя девушка, которая ехала на «Дэу Нексия», не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где совершила столкновение «Фордом С-Макс», которым управлял 33-летний мужчина. В результате ДТП водитель «Дэу Нексия» с полученными травмами госпитализирована.

Также 6 мая в Плюсском районе в 11:45 на 193-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель, в месте производства дорожных работ, обозначенного дорожными знаками, 84-летний мужчина, который управлял «Ладой-Ларгус», выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего «Санг Йонг» и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель «Лады Ларгус» и пассажир 86-летняя женщина получили незначительные травмы, не госпитализированы.

Вечером того же дня, в Пскове в 22:07 у дома 114в по улице Леона Поземского 21-летний водитель «Фольксвагена Пассат» сбил 21-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедист с полученными травмами госпитализирован.

Также, за два дня были задержаны 27 водителей в нетрезвом состоянии. Угонов транспортных средств не зафиксировано.