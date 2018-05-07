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Политика

Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Правительства 8 мая

Государственная Дума РФ рассмотрит 8 мая кандидатуру Дмитрия Медведева для назначения на пост главы российского Правительства. Заседание начнётся в 15:00.   Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-спикера нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Игоря Лебедева.

Кандидатуру Дмитрия Медведева для назначения на должность премьер-министра сегодня, 7 мая,  внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

 Напомним, что сегодня после инаугурации президента РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий Правительства, как того требует Конституция. Все члены кабинета министров перешли в ранг исполняющих обязанности до формирования нового правительства.

Согласно Конституции, председатель Правительства назначается президентом с согласия Госдумы. Премьер не позднее недельного срока после назначения должен предложить президенту кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.

Добавим, что Дмитрию Медведеву - 52 года. Последние шесть лет он возглавлял Правительство РФ. До этого четыре года он работал на посту президента России.

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