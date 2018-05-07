Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат субсидии

15:49, 07 мая 2018, ПАИ

Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат в этом году субсидии за вылов и реализацию водных биоресурсов региона. На эти цели из областного бюджета выделены 4,4 млн рублей по программе «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014–2020 годы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет региона по природопользованию и охране окружающей среды.

Всего были поданы 7 заявок, но только документы шести организаций соответствовали критериям программы: ООО «Алла», ООО «Приозерное», ООО «Причал-АС», ООО «Экватор» и ООО «Ратоборец».

Размер субсидии каждого предприятия зависит от реализованного в прошлом году улова и составляет от 11 до 540 тыс. рублей. Деньги организации используют на покупку новой техники и орудий лова, а также погашение кредитов и пополнение оборотных средств предприятий.

Поддержка предприятий рыбохозяйственного комплекса в Псковской области осуществляется на протяжении ряда лет с целью эффективного использования природных ресурсов, обеспечения продовольственной безопасности и сохранения экологического баланса. Как отметили в Госкомитете, эта мера позволила увеличить освоение квот вылова водных биоресурсов региона. Так, доля освоения промышленных квот на Псковском озере в прошлом году составила 83%, в то время как в 2015 году этот показатель составлял всего 66%. Также, по данным ведомства, в регионе выросла количество рыбной продукции на местном рынке.