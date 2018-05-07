Уже 271 псковичка получает президентское пособие на первого ребенка

16:42, 07 мая 2018, ПАИ

В Псковской области 271 семья воспользовалась своим правом на получение ежемесячного пособия на рождение первенца, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения.

Месячная выплата составляет 10 тыс. 652 рубля. Средства выплачиваются женщинам (или опекунам), у которых первый ребенок родился после 31 декабря 2017 года и среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году — не более 17 тыс. 967 рублей).

Пособие предоставляется ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет.

Напомним, что за получением выплат жителям региона необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.