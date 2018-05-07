Псковские ветераны получат поздравления к Дню Победы от поисковиков из «Следа Пантеры»

17:05, 07 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 7 мая, в канун Дня Победы псковские ветераны получили первые письма с поздравлениями от поисковиков областного объединения «След Пантеры». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, эту акцию поисковики проводят впервые совместно с Псковским филиалом Почты России и МБУ ДО Центр «Патриот».

Участник поискового движения Псковской области и один из организаторов акции, комиссар отряда «Застава» Михаил Корнеев рассказал, что письма-треугольники получат более 250 ветеранов Великой Отечественной войны. «Одно дело получить обычное поздравление, и совсем другое, когда письмо написано теми, кто восстанавливает память о погибших, о той страшной войне, от тех, кто своими руками поднимает останки солдат», - отметил он.

Письма ветеранам написали поисковики во время «Вахты Памяти - 2018». Каждое из поздравлений - персональное. Кроме того, в письме указывается имя того поисковика, который написал письмо.

Письма доставляют адресатам лично в руки сотрудники почты совместно с посылками в рамках акции «Фронтовая посылка - ветерану Победы», которая впервые прошла в Псковской области в прошлом году.

Напомним, в этом году «Вахта Памяти - 2018» проходит на территории Пустошкинского района. Поисковые действия ведутся в районе деревень Сергейцево и Кузнецово, возле озера Жадро. Эти места тесно связаны с боевыми действиями, которые вела освобождавшая юг Псковской области 3-я Ударная армия. В частности, в составе армии была и 150-я стрелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия, бойцы которой в 1945 году подняли Знамя Победы над гитлеровским рейхстагом.