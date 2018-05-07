Выставки к Дню Победы открылись в Пскове

16:45, 07 мая 2018, ПАИ

К Дню Победы в Пскове открылись выставки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в детской художественной школе (улица Конная, 30) до середины июня будет работать экспозиция работ учащихся «Они сражались за Родину».

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) до 21 мая открыта выставка фотографий из фондов Государственного архива Псковской области.

Кроме того, 8 мая в 15:00 в библиотеке - Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а) в рамках краеведческих квест-игр для молодежи города пройдёт мероприятие «Маршрутами Победы по улицам Завеличья».