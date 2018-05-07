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Общество

Урок мужества организовали полицейские для воспитанников приюта в Пскове

В преддверии Дня Победы Общественный совет при УМВД России по Пскову организовал встречу воспитанников Социального приюта для детей и подростков с ветераном Вооруженных сил.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, урок мужества, проведенный участником боевых действий в Афганистане и других «горячих точках», а также миротворческой миссии в Югославии Сергеем Карпухиным, произвел на ребят неизгладимое впечатление. Сергей Карпухин рассказал юным слушателям о героизме советских людей, приближавших победу в Великой Отечественной войне. Он также рассказал о своей династии военнослужащих, которая начиналась с его деда.

Основная мысль, которую он старался донести до подростков, заключалась в том, что каждый человек должен гордиться своей страной, активно трудиться на благо своего Отечества, невзирая на возраст и те или иные сложные жизненные ситуации.

«Дети поблагодарили ветерана за его интересный и поучительный рассказ, поздравили с наступающим праздником и преподнесли на память подарок, сделанный своими руками. С большим удовольствием ребята сфотографировались с дорогим гостем», - отметили в УМВД России по региону.

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