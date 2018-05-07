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Общество

Кражи велосипеда и мопеда раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области стражи порядка задержали подозреваемых, которые похитили велосипед и мопед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Пскове в период со 2 по 3 мая из гаража у дома по Зональному шоссе путем срыва навесного замка 20-летний местный житель похитил подростковый велосипед. Причиненный ущерб устанавливается. Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в Гдовском районе в период с 22 апреля по 5 мая безработный, ранее судимый за кражу 23-летний местный житель из сарая у дома в деревне Низовицы путем вырывания пробоя ворот совершил кражу мопеда. Ущерб составил 10 тысяч руб. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В этой связи полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своих транспортных средств.

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