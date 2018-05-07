Клуб «Планка Фитнес» приглашает псковичек на встречу, посвященную тренировкам до и во время беременности

17:21, 07 мая 2018, ПАИ

10 мая в 19:00 в клубе «Планка Фитнес» в рамках проекта «Встреча с тренером» пройдет занятие на тему «Фитнес: до и во время беременности», которую проведёт врач акушер-гинеколог женской консультации № 1 Псковского перинатального центра Ирина Кривопуцких. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе спортивно-развлекательного парка «Простория», встреча будет интересна каждой, кто планирует стать мамой или уже находится в положении.

Как отметили в клубе «Планка Фитнес», почти каждая женщина сталкивается с массой предрассудков по поводу занятий фитнесом во время беременности. Между тем, женщинам, которые находятся в положении, просто необходима физическая активность. «Беременной женщине физические упражнения вдвойне необходимы, ведь от ее здоровья зависит возможность малыша полноценно развиваться. Тренировки позволяют подготовить организм к предстоящим родам, которые, как известно, являются тяжелой физической работой, – отметила куратор проекта «Встреча с тренером», тренер клуба «Планка Фитнес» Алена Шорохова. – Кроме того, женщины, которые активно занимающиеся фитнесом до беременности, обычно быстрее приходят в форму после родов».

По словам Алены Шороховой, врач Ирина Кривопуцких более подробно раскроет эту тему, а также с медицинской точки зрения объяснит, чем чревато уклонение от физической активности.

Встреча «Фитнес: до и во время беременности» будет проходить на третьем этаже спортивно-развлекательного парка «Простория» (зона отдыха клуба «Планка Фитнес»). Вход свободный. Справки по телефону 797-097.