Жители Мурманской области разыскивают дочерей пенсионера из Дно

17:43, 07 мая 2018, ПАИ

Жители города Полярный Мурманской области разыскивают дочерей 60-летнего пенсионера Игоря Конева из города Дно Псковской области. Как сообщается в группе «Подслушано в Полярном №1» в соцсети «ВКонтакте», пенсионер не был дома два года, ехал из Оредежа в Псков на электричке, но на пересадке ему стало плохо и его пришлось отправить в Лугу в больницу.

Игорь Конев потерял документы вместе с мобильным телефоном и деньгами. Сейчас пенсионер находится в ДСУ. По информации одна из дочерей – Маргарита - живет в Архангельской области в военном городке, вторая дочь – Татьяна - живет в Мурманской области в поселке Видяево.