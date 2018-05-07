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Общество

Жители Мурманской области разыскивают дочерей пенсионера из Дно

Жители города Полярный Мурманской области разыскивают дочерей 60-летнего пенсионера Игоря Конева из города Дно Псковской области. Как сообщается в группе «Подслушано в Полярном №1» в соцсети «ВКонтакте», пенсионер не был дома два года, ехал из Оредежа в Псков на электричке, но на пересадке ему стало плохо и его пришлось отправить в Лугу в больницу.

Игорь Конев потерял документы вместе с мобильным телефоном и деньгами. Сейчас пенсионер находится в ДСУ. По информации одна из дочерей – Маргарита -  живет в Архангельской области в военном городке, вторая дочь – Татьяна - живет в Мурманской области в поселке Видяево.

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