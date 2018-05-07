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Общество

Въезд автобусов в 11 городов России будет ограничен из-за ЧМ-2018

С 1 июня по 17 июля на территорию Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 по 30 июня - на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска будет запрещен въезд автобусов категории М2 и М3 за исключением осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

В указанный период в эти города смогут заезжать лишь те автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации (АСН), идентифицированной  в государственной автоматизированной информационной системе (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС» и отправившие уведомления о въезде с использованием специального информационного ресурса Автономной некоммерческой организации «Транспортная дирекция – 2018» по адресу: bus.transport2018.com.

Уведомление о каждой поездке с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса должно подаваться не позднее, чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную заявку можно будет не позднее, чем за 3 часа до въезда автобуса.

Алгоритм действий собственника (владельца) автобуса для прохождения процедуры идентификации установленной в автобусах АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», а также список моделей аппаратуры и пункты заключения соглашений опубликованы на сайте оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» по ссылке.

Отметим, ограничения связаны с усилением мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.  

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