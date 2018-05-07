Нина Степанова и Станислав Андреев примут участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Локнянского района
Зарегистрированы два участника предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» для последующего выдвижения на пост главы Локнянского района.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», по решению организационного комитета партии в список участников предварительного голосования вошли действующий глава района, сторонник «Единой России» Нина Степанова и глава Локни, беспартийный Станислав Андреев.
Отмечается, что выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» продлится до 8 мая.
Отбор кандидатов от партии на должности глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.