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Общество

Выставка живописи Елены Десятовой откроется в Пскове 8 мая

8 мая в 16:00 в выставочном зале Дома ремёсел (улица Некрасова, 8) открывается выставка живописи Елены Десятовой «Моё творчество сегодня...».

Как сообщили Псковскому агентству информации в областном центре народного творчества, выставка будет открыта с 11:00 до 17:00 кроме субботы и воскресенья.

«Самые яркие свои впечатления девушка переносит на бумагу. Елена Десятова рисует гуашью, использует мазки и точки», - рассказали в центре народного творчества.

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