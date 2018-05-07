18-летняя великолучанка украла кошелёк у пенсионерки

18:09, 07 мая 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили местную жительницу, подозреваемую в краже денег у пенсионерки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 20 апреля в Великих Луках к 81-летней горожанке подошла неизвестная девушка и предложила помочь поднести ее пакет до квартиры. В подъезде дома по проспекту Гагарина у пенсионерки из пакета исчез кошелек с деньгами. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.

Подозреваемой оказалась неработающая 18-летняя великолучанка. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. По имеющимся данным, фигурантка подозревается в совершении других подобных преступлений.