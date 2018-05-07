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18-летняя великолучанка украла кошелёк у пенсионерки

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили местную жительницу, подозреваемую в краже денег у пенсионерки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, днем 20 апреля в Великих Луках к 81-летней горожанке подошла неизвестная девушка и предложила помочь поднести ее пакет до квартиры. В подъезде дома по проспекту Гагарина у пенсионерки из пакета исчез кошелек с деньгами. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.

Подозреваемой оказалась неработающая 18-летняя великолучанка. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. По имеющимся данным,  фигурантка подозревается в совершении других подобных преступлений.

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