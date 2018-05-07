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Общество

Акцию «Фронтовая посылка – ветерану Победы» проводит Псковский филиал Почты России

Псковский филиал Почты России совместно с Советом ветеранов войны и труда Псковской области проводит благотворительную акцию «Фронтовая посылка – ветерану Победы». Участие в ней смогут принять все желающие.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России», любой желающий может прийти в отделение почтовой связи и приобрести для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла необходимые товары народного потребления. Они будут упакованы во «фронтовые посылки» и переданы Совету ветеранов войны и труда Псковской области для вручения.

«Акция впервые стартовала год назад. Благодаря активному участию жителей области и поддержке организаций, нам удалось собрать и вручить посылки нескольким десяткам ветеранов. Сбор «фронтовой посылки» - прекрасная возможностью порадовать наших земляков, прошедших ужасы войны. Приглашаем всех желающих принять участие в благотворительной акции», - отметил директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков.

Добавим, что в акции принимают участие отделения почтовой связи, расположенные в Пскове, Великих Луках и районных центрах Псковской области.

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