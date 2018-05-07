12 сообщений поступило на «телефон доверия» Псковской таможни с начала года

21:02, 07 мая 2018, ПАИ

С начала года на «телефон доверия» Псковской таможни поступило 12 сообщений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Так, по результатам проверок сообщений, поступивших на «телефон доверия», действия должностных лиц Псковской таможни в 11 случаях признаны правомерными. В одном случае действия таможенного органа признаны не правомерными. По сути этого обращения в отношении должностного лица таможни приняты меры дисциплинарного характера.

Кроме того, количество сообщений, поступивших на «телефон доверия» Псковской таможни в 1 квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 42%.

Псковская таможня напоминает, что круглосуточный номер «телефона доверия» Псковской таможни: +7 (8112) 692 295. Информация о «телефоне доверия» размещена в информационных зонах на каждом таможенном посту Псковской таможни.

За соблюдение конфиденциальности полученных сведений по «телефону доверия» должностные лица, работающие с информацией, несут персональную ответственность.

Отмечается, что прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», осуществляется в автоматическом режиме. Телефонный аппарат оборудован автоматическим определителем номера и автоответчиком. Каждое обращение на «телефон доверия» регистрируется, по каждому обращению оперативно принимаются правомерные решения.