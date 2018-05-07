0
21:31
Выставка «Победители» открылась в Изборске
20:35
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
19:53
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
18:11
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
18:04
Около 40 человек приняли участие в ралли внедорожников «Кудяевские озера»
17:19
Гала-шоу устроили в санатории «Хилово» участницы «Миссис Псков 2018»
15:57
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» продолжается в Псковской области (ФОТО)
Еще новости
Общество

12 сообщений поступило на «телефон доверия» Псковской таможни с начала года

С начала года на «телефон доверия» Псковской таможни поступило 12 сообщений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Так, по результатам проверок сообщений, поступивших на «телефон доверия», действия должностных лиц Псковской таможни в 11 случаях признаны правомерными. В одном случае действия таможенного органа признаны не правомерными. По сути этого обращения в отношении должностного лица таможни приняты меры дисциплинарного характера.

Кроме того, количество сообщений, поступивших на «телефон доверия» Псковской таможни в 1 квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 42%.

Псковская таможня напоминает, что круглосуточный номер «телефона доверия» Псковской таможни: +7 (8112) 692 295. Информация о «телефоне доверия» размещена в информационных зонах на каждом таможенном посту Псковской таможни.

За соблюдение конфиденциальности полученных сведений по «телефону доверия» должностные лица, работающие с информацией, несут персональную ответственность.

Отмечается, что прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», осуществляется в автоматическом режиме. Телефонный аппарат оборудован автоматическим определителем номера и автоответчиком. Каждое обращение на «телефон доверия» регистрируется, по каждому обращению оперативно принимаются правомерные решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка «Победители» открылась в Изборске
07 мая 2018
Выставка «Победители» открылась в Изборске
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
07 мая 2018
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
07 мая 2018
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
07 мая 2018
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин 1
Около 40 человек приняли участие в ралли внедорожников «Кудяевские озера»
07 мая 2018
Около 40 человек приняли участие в ралли внедорожников «Кудяевские озера»
Гала-шоу устроили в санатории «Хилово» участницы «Миссис Псков 2018»
07 мая 2018
Гала-шоу устроили в санатории «Хилово» участницы «Миссис Псков 2018»
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» продолжается в Псковской области (ФОТО)
07 мая 2018
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» продолжается в Псковской области (ФОТО) 5
Схема движения автотранспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы
07 мая 2018
Схема движения автотранспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы 1

Идет загрузка...