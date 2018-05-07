Три азиата и два индийца пытались незаконно пересечь границу в Себежском районе

17:45, 07 мая 2018, ПАИ

В Себежском районе сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области за один день задержали две группы иностранных граждан при попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Одна из групп, выходцы одной из стран Юго-Восточной Азии, была задержана в районе Валуево, в четырех километрах от государственной границы. Троих иностранцев сопровождали двое граждан России. Кром того, около населенного пункта Белые Ключи пограничники задержали двух граждан Индии, которые осознанно и целенаправленно двигались по лесу в сторону государственной границы.

Азиаты и их проводники задержаны в административном порядке на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств совершения правонарушения и принятия решения о привлечении их к ответственности.

Граждане Индии за нарушение правил пограничного режима привлечены к административной ответственности. Кроме того, решением Себежского районного суда одному из них назначено наказание в виде штрафа за нарушение режима пребывания на территории России с помещением в центр временного содержания иностранных граждан и последующим административным выдворением за пределы страны.