Уроки мужества для псковских школьников провели росгвардейцы

22:03, 07 мая 2018, ПАИ

В преддверии 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в расположениях ОМОН и СОРБР сотрудники спецподразделений провели со школьниками из Пскова патриотические мероприятия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по региону, спецназовцы рассказали юным гостям о подвигах участников войны, их заслугах перед Отечеством. А также рассказали об истории специальных подразделений Росгвардии.

Затем сотрудники Росгвардии продемонстрировали настоящее задержание вооруженных преступников. После показательных выступлений все желающие смогли не просто посмотреть на оружие, которое используют бойцы спецподразделений, но и подержать в руках все представленные образцы.

Следует отметить, что подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для бойцов СОБР и ОМОН, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.