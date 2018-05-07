Акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» рекомендуют провести среди сотрудников псковским работодателям

22:27, 07 мая 2018, ПАИ

Фондом социально-культурных инициатив с 14 по 20 мая проводится V Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.

В целях охраны и организации безопасности труда граждан работодателям рекомендовано провести среди своих сотрудников акцию «Стоп ВИЧ/СПИД».

С концепцией акции и материалами к ее проведению можно ознакомиться на официальном сайте здесь>>>.

Добавим, что пятая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит с 14 по 20 мая. В течение этой недели в центрах СПИДа и медицинских учреждениях страны пройдут различные просветительские и спортивные мероприятия, Всероссийские недели тестирования на ВИЧ, знаний о ВИЧ и активных действий против ВИЧ.