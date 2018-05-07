0
21:31
Выставка «Победители» открылась в Изборске
20:35
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
19:53
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
18:11
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
18:04
Около 40 человек приняли участие в ралли внедорожников «Кудяевские озера»
17:19
Гала-шоу устроили в санатории «Хилово» участницы «Миссис Псков 2018»
15:57
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» продолжается в Псковской области (ФОТО)
Еще новости
Общество

Акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» рекомендуют провести среди сотрудников псковским работодателям

Фондом социально-культурных инициатив с 14 по 20 мая проводится V Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.

В целях охраны и организации безопасности труда граждан работодателям рекомендовано провести среди своих сотрудников акцию «Стоп ВИЧ/СПИД».

С концепцией акции и материалами к ее проведению можно ознакомиться на официальном сайте здесь>>>. 

Добавим, что пятая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит с 14 по 20 мая. В течение этой недели в центрах СПИДа и медицинских учреждениях страны пройдут различные просветительские и спортивные мероприятия, Всероссийские недели тестирования на ВИЧ, знаний о ВИЧ и активных действий против ВИЧ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка «Победители» открылась в Изборске
07 мая 2018
Выставка «Победители» открылась в Изборске
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
07 мая 2018
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
07 мая 2018
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
07 мая 2018
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин 1
Около 40 человек приняли участие в ралли внедорожников «Кудяевские озера»
07 мая 2018
Около 40 человек приняли участие в ралли внедорожников «Кудяевские озера»
Гала-шоу устроили в санатории «Хилово» участницы «Миссис Псков 2018»
07 мая 2018
Гала-шоу устроили в санатории «Хилово» участницы «Миссис Псков 2018»
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» продолжается в Псковской области (ФОТО)
07 мая 2018
Акция по раздаче буклетов «Улицы Героев» продолжается в Псковской области (ФОТО) 5
Схема движения автотранспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы
07 мая 2018
Схема движения автотранспорта изменится в Пскове в связи с мероприятиями ко Дню Победы 1

Идет загрузка...