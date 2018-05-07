Первые паспорта получили псковичи в преддверии Дня Победы

18:25, 07 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 7 мая, в преддверии Дня Победы, в Городском культурном центре состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним псковичам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первый документ, удостоверяющий личность, вручили глава Пскова Иван Цецерский, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Дмитрий Ваулин, председатель городской общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» генерал-лейтенант Валентин Костенко.

В начале торжественного мероприятия прозвучал Гимн Российской Федерации. Вместе с паспортами ребятам были вручены Конституция Российской Федерации, приветственные адреса главы города Пскова и памятные сувениры.

«Непросто нам сегодня понять, что испытал наш советский народ в годы войны. Псков был захвачен первым, а освобожден от фашистов одним из последних. Псковичи разделили все испытания, которые пришлось пережить за четыре года вместе со страной», - сказал глава города. Также Иван Цецерский рассказал детям о своих родственниках, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Он поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов, присутствующих на мероприятии. Ребятам, получившим свой первый и самый важный документ в жизни, глава Пскова пожелал ценить мир, уважать своих близких, радовать их своими успехами в учебе и труде.

Дмитрий Ваулин, приветствуя юношей и девушек, пожелал молодым людям с ответственностью подходить к выбору будущей профессии, чтить пожилых родственников и учиться на опыте старших.

После торжественного вручения паспортов ребята принесли клятву юного гражданина РФ. С важным событием детей и их родителей поздравили юные вокалисты города.

Добавим, вручение первых паспортов молодым псковичам в канун праздничных и памятных дат в торжественной обстановке стало традицией.