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Общество

Противопожарный рейд прошёл в порховских деревнях Полоное и Тригорша

7 мая сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провел профилактический рейд в деревнях Полоное и Тригорша Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного рейда осуществлен подворовой обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление. Также проведены инструктажи под роспись, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности и листовки о запрете пала травы.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Кроме того, жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и разъяснили обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, о порядке сжигания сухой растительности и порядок действий в случае возникновения пожара.

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