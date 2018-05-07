Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на посты вице-премьеров РФ

18:17, 07 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 7 мая, в ходе консультаций с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе РФ исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Ольгу Голодец, Юрия Борисова и Максима Акимова вице-премьерами. Как пишет портал «Прайм», об этом заявила депутат Госдумы Наталья Костенко.

«Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» огласил кадровые предложения по руководящему составу нового правительства РФ. Социалка - Голикова, сельское хозяйство - Алексей Гордеев. Энергетика + промышленность - Козак. Культура и спорт - Голодец, строительство - Мутко, цифровая экономика, транспорт, связь - Максим Акимов. Оборона - Борисов», - написала Костенко на своей странице в Facebook FB.

На пост первого вице-премьера Дмитрий Медведев выдвинул Антона Силуанова. «Он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов», — заявил он, пишет РИА Новости.

Главой аппарата Правительства Дмитрий Медведев рекомендовал назначить Константина Чуйченко.