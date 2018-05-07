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Спиртное украл великолучанин из магазина на улице Зверева

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который совершил хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Зверева совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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