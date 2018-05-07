Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»

19:53, 07 мая 2018, ПАИ

Стал известен состав жюри фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2018».

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей России, в компетенцию членов жюри входит рассмотрение заявок, поданных на участие в фестивале, а также оценка произведений участников конкурсов, проводимых в рамках фестиваля. Стоит отметить, что перед направлениям судьям заявки обезличиваются. Удаляются любые сведения об авторе. Вместо них остается только номер участника и присланные им произведения. Таким образом сохраняется анонимность авторов и беспристрастность принятия решений, начиная с рассмотрения произведений, заявленных на участие в фестивале, и заканчивая оценкой конкурсных стихов и выявлением победителей конкурсов.

В состав жюри входят:

Владимир Шемшученко (Всеволожск Ленинградской области). Поэт, член Союза писателей России, член Союза писателей Казахстана. Кавалер ордена Святого благоверного князя Александра Невского «За заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского». Лауреат Международной премии «Поэзия», Международной премии Симеона Полоцкого, Международной премии имени Михаила Матусовского и Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских и других. Действительный член Петровской академии наук и искусств. По итогам Второго открытого Всероссийского конкурса поэзии в доме-музее Игоря Северянина назван «Королем поэтов». Участник восьми антологий поэзии. Автор тринадцати книг стихов. Председатель жюри фестиваля «Словенское поле - 2018».

Игорь Тюленев (Пермь). Поэт, член Союза писателей России. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса имени Николая Островского. Лауреат премии имени Фатиха Карима, премии Союза писателей России «Традиция» и многих других. За книгу стихов «И только Слово выше Света» Игорь Тюленев стал лауреатом премии «Имперская культура» и лауреатом Международной премии имени Сергея Михалкова «Лучшая книга 2012 года». Автор 21 сборника стихов и более трех сотен публикаций во всесоюзных альманахах, сборниках, литературно-художественных журналах.

Андрей Канавщиков (Великие Луки). Поэт, публицист, член Союза писателей России. Лауреат всероссийской литературной премии имени М. Н. Алексеева, премии администрации Псковской области, премий «Чернобыльская звезда», «Сталинград». Победитель и дипломант всероссийских конкурсов и фестивалей, в том числе посвященного 100-летию со дня рождения М. А. Шолохова. Председатель созданной литературно-художественной творческой группы «Рубеж». Инициатор учреждения ордена Крест Поэта. Автор 10 книг стихов, прозы и публицистики. Участник коллективных сборников и альманахов, выходивших в Новгороде, Твери, Пскове, Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Туле.

Вита Пшеничная (Псков). Поэт, прозаик, эссеист, литературный критик, член Союза писателей России. Лауреат и финалист Международных («Литературная Вена», «Русский Stil», «Мир без войн, насилия и фашизма») и Всероссийских («Живое Слово», «Рождественская звезда») и др. конкурсов. Автор пяти книг стихов. Неоднократно публиковалась в поэтических сборниках и литературной периодике России и зарубежья. Член оргкомитета фестиваля «Словенское поле».

Андрей Краденов (Москва). Поэт, литературный критик. Главный редактор журнала «Поэзия. 21-й век». Основатель поэтического фестиваля «Словенское поле» (2008 г.), сооснователь литературной премии имени Лескова. Стихи пишет с 12 лет. Увлечения: история культуры, философия, литература. Член оргкомитета фестиваля «Словенское поле».

Артур Гайдук (Псков). Поэт, бард. Врач скорой медицинской помощи. Стихи начал писать в 21 год, после того, как взял в руки гитару. С 1999 года является президентом клуба авторской песни «Горизонт». Участвовал в работе жюри и вел творческие мастерские на многих фестивалях авторской песни («Норд-вест» Валдай, «Песня Булата» Москва, «Куликово поле» Тульская область, «Мстинские созвучия» Боровичи, «Скобарь» Псков, «Смоленское поозерье» Смоленск, «Струны фортов» Санкт-Петербург и др.). Автор сборника стихов «Анатомия души», печатался в коллективных сборниках и периодических изданиях.

Игорь Исаев (Псков). Поэт и прозаик, член Союза писателей России. Автор четырех книг стихотворений. Преподаватель Детской школы искусств Псковского района. Член редколлегий литературных альманахов и сборников. Дипломант всероссийских и международных литературных конкурсов. Награжден грамотами комитета Псковской области по культуре. Произведения публиковались в центральных изданиях и коллективных сборниках. Член оргкомитета фестиваля «Словенское поле».