За убийство нового знакомого матери арестована 19-летняя великолучанка

20:02, 07 мая 2018, ПАИ

Следственный отдел Великих Лук СУ СК РФ по Псковской области расследует уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, 4 мая в бытовке в Великих Луках между обвиняемой и проживающим в ней новым знакомым ее матери произошла ссора. Схватив нож, девушка ударила оппонента в грудь, причинив телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

Подозреваемую задержали прибывшие незамедлительно сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии. В настоящее время задержанной предъявлено обвинение и по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.