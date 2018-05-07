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Общество

Благоустроить воинское захоронение в деревне Ершово помогли сотрудники псковского следственного управления

В преддверие Дня Победы в Великой Отечественной войне коллектив псковского следственного управления выехал к братской могиле воинов Советской Армии, погибших в борьбе с фашистами, расположенной в деревне Ершово Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК по региону, следователи помогли облагородить территории воинского захоронения.

Отметим, что в воинском захоронении покоятся 1 тысяча 834 бойца Красной Армии, из них офицеров – 108, сержантов и солдат – 1 тысяча 726. Похоронен Герой Советского Союза Илья Коровин, который повторил подвиг Александра Матросова у деревни Жидилов Бор.

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