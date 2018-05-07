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Общество

Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов

7 мая глава Пскова Иван Цецерский и председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов поздравили сотрудников и жильцов-ветеранов специального отделения для одиноких престарелых ГБУСО «Центр социального обслуживания Пскова», известного как Дом ветеранов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, подобные посещения в такие праздники, как День Победы, 8 марта и другие, в практики Ивана Цецерского уже стали традиционными. Причем он является председателем Попечительского совета этого социального учреждения.

В Доме ветеранов глава Пскова пообщался с жильцами за праздничным чаепитием. Он вручил фронтовикам цветы и сладкие презенты, поблагодарил за то, что нынешнее поколение может жить в свободной стране и в мирное время. Также отметил тот вклад, который ветераны вносят в воспитание молодежи, рассказывая о своем опыте и о войне. Иван Цецерский пожелал: «Прежде всего здоровья, долголетия, заботы от родных и близких людей. И чаще улыбайтесь, ведь улыбка сейчас является вашим главным оружием». Ветераны поблагодарили Ивана Цецерского за внимание и под аккомпанемент аккордеона исполнили несколько песен о войне вместе с главой города.

Помимо этого Иван Цецерский поздравил с 97-летием Ольгу Корсакову, ветерана Великой Отечественной войны, защитницу блокадного Ленинграда.

А также посетил ветерана ВОВ и труда Людмилу Милькевич. Ей состояние здоровье не позволило лично присутствовать на празднике, поэтому Иван Цецерский поднялся в ее квартиру в Доме ветеранов, где поздравил с приближающимся Днем Победы.

Отметим, всего в Доме ветеранов проживает 81 человек.

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