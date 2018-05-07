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Общество

15 тысяч рублей взыскал с великолучанина судебный пристав за серьезное нарушение ПДД

Судебный пристав-исполнитель Великолукского, Куньинского и Новосокольнического отдела судебных приставов взыскала с должника задолженность в 15 тысяч рублей за серьёзное нарушение правила дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов было возбуждено исполнительное производство в отношении жителя одного из посёлков Великолукского района. Исполнительное производство было возбуждено на основании постановления об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Отмечается, что потерпевшим был несовершеннолетний ребёнок, которому должник по исполнительному производству помог и материально и морально.

А уже в рамках исполнительного производства относительно штрафа, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на деньги должника во всех кредитных учреждениях и 15 тысяч рублей штрафа были списаны с одного из банковского счета должника-нарушителя правил дорожного движения.

Добавим, что такие штрафы, на исполнение в ОСП Псковской области попадают нечасто. За несколько последних лет, окончено было около 60 исполнительных производств, возбужденных на основании постановления об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ.

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