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Общество

В субботнике перед 9 мая приняли участие гдовские приставы

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы, в Гдове состоялся общегородской субботник к которому присоединился отдел судебных приставов Гдовского района и в рамках акции «Я помню — Я горжусь» помог в уборке и благоустройстве памятников, обелисков и парковой зоны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, за отделом судебных приставов Гдовского района закреплена территория возле памятника установленного Яну Фабрициусу. Данный памятник установлен рядом с братскими могилами, где захоронены, солдаты Великой Отечественной войны, и где каждый год 9 мая, проходит митинг, на котором присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, войны-афганцы, и другие участники боевых действий, все жители и гости города.

В данной парковой зоне, судебные приставы убрали сухостой, бытовой мусор, очистили парковые дорожки. Кроме того, в преддверии празднования Дня Победы, работники ОСП Гдовского района присоединились к акции «Георгиевская ленточка» и украсили свою форму этим символом Великой Победы.

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