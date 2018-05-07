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Общество

Выставка «Победители» открылась в Изборске

Выставка «Победители», посвященная изборянам - участникам Великой Отечественной войны,  истории Изборска в предвоенные и послевоенные годы, открылась в Никольском захабе  Изборской крепости.

Как сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по культуре, в экспозиции представлен уникальный материал из фондов музея-заповедника, личных архивов и воспоминаний изборян, редкие фотографии. 

Сотрудники музея приглашают жителей области посетить выставку «Победители» и передать в музей-заповедник «Изборск» имеющиеся материалы из семейных архивов.

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