Выставка «Победители» открылась в Изборске

21:31, 07 мая 2018, ПАИ

Выставка «Победители», посвященная изборянам - участникам Великой Отечественной войны, истории Изборска в предвоенные и послевоенные годы, открылась в Никольском захабе Изборской крепости.

Как сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по культуре, в экспозиции представлен уникальный материал из фондов музея-заповедника, личных архивов и воспоминаний изборян, редкие фотографии.

Сотрудники музея приглашают жителей области посетить выставку «Победители» и передать в музей-заповедник «Изборск» имеющиеся материалы из семейных архивов.