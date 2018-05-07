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Общество

Ввести уникальный единый идентификатор для заемщиков предлагает Минфин РФ

В России может появиться уникальный идентификатор для заемщиков. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Присваивать уникальные коды всем действующим договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами и предоставлять их в БКИ должны будут банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды», - говорится в документе.

Отмечается также, что единый идентификатор обеспечит точность идентификации договоров кредита за счет исключения дублирования данных и «разрывов» в кредитной истории при смене паспорта или ФИО.

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