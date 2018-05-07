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Спорт

Третью победу подряд одержала сборная России на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) в матче чемпионата мира в Дании, сообщает Спорт-Экспресс.

У россиян две шайбы забросил Павел Дацюк, и по одной: Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

Это уже третья разгромная победа российской сборной. Ранее она со счетом 7:0 одержала верх над командой Франции и с таким же счетом обыграла сборную Австрии.

Добавим, что следующую встречу сборная России проведет с Чехией 10 мая.

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