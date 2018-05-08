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Общество

Разбрасывать семена конопли по двору и ловить чижей советует сегодня народный календарь

8 мая отмечается память Марка Ключника — апостола от семидесяти, верного спутника святых Павла и Варнавы.

Как пишет портал calend.ru, в народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи.

Для вызывания дождя существовали специальные заклинания. Например, такое: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!». По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко».

День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели: если на них летят птахи — урожай этого растения будет хорошим. В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору — для домашних и залетных птиц. Также в этот день отправлялись ловить чижей. Этот день был связан с определенными полевыми культурами. Так, говорили: «На святого Марка сеется татарка» (татаркой называли гречиху).

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