0
12:07
В полку прибыло: ПАИ-live с Ольгой Родиной
10:42
Репетиция парада в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:41
Начался ПАИ-live с Ольгой Родиной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:30
Михаил Ведерников распорядился выделить деньги на ремонт кровли в Яммской школе
09:50
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 8 мая в Великих Луках и 15 районах Псковской области
21:31
Выставка «Победители» открылась в Изборске
20:35
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
Еще новости
Общество

День Красного Креста и Красного полумесяца празднуется 8 мая во всем мире

8 мая отмечается Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца. Как сообщает calend.ru, он учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана, день рождения которого приходится на этот день.

В середине XIX века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста (International Committee of the Red Cross).

Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. На конференции был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые Международный день Красного Креста был отмечен в 1948 году. 

В настоящее время сотрудники и добровольцы Международного Красного Креста работают в 188 странах мира, а в честь сегодняшнего праздника национальные общества КК и КП по всему миру проводят 8 мая специальные кампании и мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В полку прибыло: ПАИ-live с Ольгой Родиной
08 мая 2018
В полку прибыло: ПАИ-live с Ольгой Родиной
Репетиция парада в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 мая 2018
Репетиция парада в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Начался ПАИ-live с Ольгой Родиной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 мая 2018
Начался ПАИ-live с Ольгой Родиной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников распорядился выделить деньги на ремонт кровли в Яммской школе
08 мая 2018
Михаил Ведерников распорядился выделить деньги на ремонт кровли в Яммской школе 5
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 8 мая в Великих Луках и 15 районах Псковской области
08 мая 2018
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 8 мая в Великих Луках и 15 районах Псковской области
Выставка «Победители» открылась в Изборске
07 мая 2018
Выставка «Победители» открылась в Изборске
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
07 мая 2018
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
07 мая 2018
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»

Идет загрузка...