День Красного Креста и Красного полумесяца празднуется 8 мая во всем мире

10:56, 08 мая 2018, ПАИ

8 мая отмечается Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца. Как сообщает calend.ru, он учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана, день рождения которого приходится на этот день.

В середине XIX века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста (International Committee of the Red Cross).

Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. На конференции был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые Международный день Красного Креста был отмечен в 1948 году.

В настоящее время сотрудники и добровольцы Международного Красного Креста работают в 188 странах мира, а в честь сегодняшнего праздника национальные общества КК и КП по всему миру проводят 8 мая специальные кампании и мероприятия.